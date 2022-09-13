В Хабаровском крае построят квартиры для 80 тысяч человек Фото: Евгения ГУСЕВА

В рамках реализации программы «Дальневосточный квартал» построят 36 тысяч 200 квартир для 80 тысяч человек, а также школы, больницы и детсады. Этот вопрос в рамках оперштаба поднял полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

- Особое место в работе по развитию Дальнего Востока занимает строительство жилья. Здесь нам удалось достигнуть существенных результатов. В 2021 году темпы роста ввода жилья на Дальнем Востоке почти в два раза опережали общероссийские. В то же время разница в стоимости жилья в ДФО и центральных регионах России сократилась с 15% до 6% за 2019-2021 год, - сказал Юрий Трутнев.

Квартиры построят на семи площадках в Хабаровском, Камчатском, Забайкальском краях, Сахалинской и Амурской областях, Республике Бурятия и ЕАО. Первый «Дальневосточный квартал» появится на Локомотивной в Хабаровске. Жильем планируют обеспечить 25 тысяч человек.

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