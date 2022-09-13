Ушел, но обещал вернуться: мужчина из Амурска побил все рекорды по скорости возврата в колонию

Житель Амурска вышел из колонии, но вернулся в тот же день Фото: Борис КОКУРИН

Мужчина отбывал наказание в колонии. Его выпустили по окончании срока, но, как оказалось, ненадолго. Амурчанин возвращался домой, чувствуя долгожданную свободу. По пути он выпил, празднуя освобождение. Не заметив, как алкоголь ударил в голову, он двинулся домой. Мужчина увидел припаркованную машину, дверь которой оказалась незапертой. Он открыл ее, увидел женскую сумочку в салоне и достал из нее деньги. Довольный собой, он двинулся дальше.

- Виновного разыскали в тот же день. Уже вечером он был заключен под стражу. Новое уголовное дело было передано в суд, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Подсудимый признал вину и раскаялся. Ущерб потерпевшей он возместил. Суд приговорил амурчанина к году колонии строгого режима.

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