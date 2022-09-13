В Хабаровском крае открыли центр профессиональных компетенций Фото: Правительство Хабаровского края

В школе-интернате №9 для детей с интеллектуальными нарушениями открыли центр профессиональных компетенций. Он появился в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». На его реализацию выделили 7,9 миллиона рублей.

В учреждении переоборудовали два кабинета в многопрофильный центр профессиональных компетенций «Рабочий по обслуживанию зданий». Здесь школьники будут изучать столярное дело, выполнять строительные и ремонтные работы. В центр закупили лазерные и фрезерные станки, приборы для выжигания, слесарные и столярные инструменты.

Также переоборудовали кабинет растениеводства и сити-фермерства - приобрели гидропоновые установки, портативные и приусадебные теплицы. Во время торжественного открытия ученики посадили первую рассаду.

- В школе появилась также новая видеостудия. В ней не только наши воспитанники, но и ученики из других школ района будут снимать мультфильмы и монтировать ролики на российском оборудовании, - сказала Татьяна Коржуева, директор школы-интерната №9.

Дети с тяжелыми множественными нарушениями в развитии освоят навыки по направлению «Клининг». Кроме кабинета профессиональной направленности для них открыли также арт-пространство - там они смогут развивать крупную и мелкую моторику и заниматься с логопедом.

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