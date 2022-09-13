Александр Никитин прокомментировал итоги выборов в Хабаровском крае Фото: @nikitinkhv
Фото: Социальные сети
10 и 11 сентября в Хабаровском крае состоялись масштабные выборы. Всего в регионе прошла 101 избирательная кампания. Жители голосовали за депутатов, которые должны войти в состав хабаровской гордумы. Также прошли довыборы в закдуму края и голосование за глав районов.
- Победители в большинстве кандидаты, которых поддержал губернатор Михаил Дегтярев. Это говорит о доверии жителей и поддержке курса развития, который определил глава региона, - сказал Александр Никитин, первый вице-губернатор Хабаровского края.
Жители региона в большинстве голосовали за представителей партий «Единая Россия» и ЛДПР.
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