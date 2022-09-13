Обстановка с заболеваемостью COVID-19 в Хабаровском крае стабилизируется Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На заседании оперштаба в краевом правительстве обсудили актуальную ситуацию и меры профилактики коронавируса. В крае проходит шестая волна COVID-19, но сейчас ситуация стабилизируется.

Последние две недели в сутки фиксируют в среднем 393 новых заболевших, а с 7 сентября зарегистрировали 426 заболевших за день.

- Ситуация начала стабилизироваться, однако нельзя забывать о том, что нужно продолжать призывать граждан вакцинироваться от коронавируса и гриппа. Очень важно, чтобы эти вирусы не наложились друг на друга. Две вакцины можно сочетать и делать их в один день, - сказал Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

По вакцинации населения Хабаровский край находится на 56 месте по стране. Министр здравоохранения края Юрий Бойченко отметил, что в 93% случаев коронавирус протекает как ОРВИ.

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