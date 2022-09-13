Паромную переправу Ванино – Холмск закрыли с 13 сентября Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Переправу Ванино - Холмск временно закрыли с 13 сентября. С 6:00 движение паромов приостановлено из-за плохих метеоусловий. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Днем 13 сентября Сахалин окажется под действием циклона. В некоторых районах ожидаются сильные ливни. В течение двух дней прогнозируется подъем уровня воды на 0,5-1,5 метра.

Напомним, что морская железнодорожная грузопассажирская паромная переправа находится в Татарском проливе. Она расположена между поселком Ванино и Холмском. Переправа связывает Сахалин с материковой частью России. Транспортное сообщение здесь работает круглогодично.

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