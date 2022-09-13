Переменная облачность ожидается в Хабаровске 14 сентября Фото: Олег Укладов

Сегодня в Хабаровске, по прогнозам синоптиков, будет сухо. Большую часть дня жителей краевой столицы ожидает переменная облачность и слабый ветер до 5-10 метров в секунду. Опасные метеоявления не прогнозируются.

- Ночью станет прохладнее, чем обычно. Воздух остынет до +4. Днем столбик термометра покажет 18-20 градусов, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

На юге и в центре Хабаровского края день также пройдет без осадков. А вот на севере региона ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер. В Тугуро-Чумиканском районе порывы будут достигать скорости 15-20 метров в секунду.

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