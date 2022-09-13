ПФР возместит расходы на топливо пенсионерам из северных районов Хабаровского края Фото: Виктор Гусейнов

Пенсионеры-северяне смогут вернуть деньги за потраченное топливо во время поездок на отдых на личной машине. Возместить траты можно будет в случае, если путешествие осуществлялось с 24 августа. Возврат средств доступен при заправке любым топливом: бензином, газом, дизелем.

- 24 августа вступили в силу изменения правил компенсации дороги к месту отдыха по России для пенсионеров-северян. С этой даты территориальные отделения возвращают потраченные деньги, если пенсионер отправился на отдых на собственном автомобиле. Некоторые жители северных районов уже получили первые компенсации,- сказал Сергей Чирков, и. о. председателя правления Пенсионного фонда.

Льгота положена неработающим пенсионерам по старости или инвалидности. Получить ее можно раз в два года. Для этого нужно обратиться в клиентскую службу ПФР или в МФЦ, к заявлению приложить документ, подтверждающий право владения автомобилем (свидетельство о регистрации или паспорт ТС), чеки с заправки и выданную РЖД справку о средней цене плацкарта до места отдыха и обратно.

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