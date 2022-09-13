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Общество13 сентября 2022 6:30

ПФР возместит расходы на топливо пенсионерам из северных районов Хабаровского края

Можно будет получить компенсацию за поездки на отдых на личном автомобиле
Александра ЯВИЩЕНКО
ПФР возместит расходы на топливо пенсионерам из северных районов Хабаровского края

ПФР возместит расходы на топливо пенсионерам из северных районов Хабаровского края

Фото: Виктор Гусейнов

Пенсионеры-северяне смогут вернуть деньги за потраченное топливо во время поездок на отдых на личной машине. Возместить траты можно будет в случае, если путешествие осуществлялось с 24 августа. Возврат средств доступен при заправке любым топливом: бензином, газом, дизелем.

- 24 августа вступили в силу изменения правил компенсации дороги к месту отдыха по России для пенсионеров-северян. С этой даты территориальные отделения возвращают потраченные деньги, если пенсионер отправился на отдых на собственном автомобиле. Некоторые жители северных районов уже получили первые компенсации,- сказал Сергей Чирков, и. о. председателя правления Пенсионного фонда.

Льгота положена неработающим пенсионерам по старости или инвалидности. Получить ее можно раз в два года. Для этого нужно обратиться в клиентскую службу ПФР или в МФЦ, к заявлению приложить документ, подтверждающий право владения автомобилем (свидетельство о регистрации или паспорт ТС), чеки с заправки и выданную РЖД справку о средней цене плацкарта до места отдыха и обратно.

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