В Хабаровском крае начинается отопительный сезон Фото: Правительство Хабаровского края

В северной части Хабаровского края наступает отопительный сезон. Отопление появилось в селах Аим, Джигда, Нелькан Аяно-Майского района, в Аркинском и Инском сельских поселениях Охотского района. Сначала отопление включают в больницах, детсадах и школах.

В северной части Хабаровского края отопительный сезон наступает до конца сентября. В Хабаровске и центральной части края отопление появляется в первой трети октября, а на юге - в конце октября.

- В некоторых районах заканчивают получать паспорта готовности жилищного фонда и потребителей тепла к зиме. Новые котлы и резервные источники электроснабжения появились на краевых объектах теплоснабжения. В отдельных территориях продолжается ремонт основного оборудования. Активно завершаются работы по капитальному ремонту, а также монтаж современных модульных роботизированных котельных. Из 425 котельных приведены в порядок 370. Коммунальная инфраструктура в целом готова к холодам на 85%, работы на объектах выполняются по плану, - рассказали в минЖКХ Хабаровского края.

Продолжают завоз топлива в муниципальные образования. В северные районы доставят 32,1 тысячи тонн топлива. Уголь, моторные масла и бензин уже доставили в северные районы края. План по поставкам дизельного топлива выполнен на 74%. Завоз полностью завершат к 20 октября.

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