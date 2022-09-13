Амурских тигров посчитали в Хабаровском крае

Ученые посчитали амурских тигров в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Делегация ФГБУ «Заповедное Приамурье» приняла участие во втором Международном форуме по сохранению популяции тигра, который прошел во Владивостоке. Во время встречи директор учреждения Владимир Андронов рассказал о популяции амурских тигров в регионе.

- Сейчас в Хабаровском крае численность амурских тигров доходит до 140. Но если их количество будет расти, мы столкнемся с ростом числа нападений животных на людей, - сказал руководитель учреждения.

Отметим, что за последние 12 лет популяция тигров выросла не во всех странах. В некоторых государствах они исчезли вовсе, в других их число значительно уменьшилось. В Казахстане, где популяция редких животных снизилась до нуля, планируют вернуть тигров на свои территории. Для этого государство подписало соглашение с Россией о завозе амурских хищников, чтобы восстановить их численность.

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