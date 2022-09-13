Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с омбудсменом Татьяной Москальковой Фото: Антон ШЕВЧЕНКО

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев обсудил тему защиты прав и интересов жителей края на встрече с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Они обсудили вопросы обеспечения жилищных прав отдельных категорий граждан и соблюдение прав вынужденных переселенцев из Украины. Также подняли вопрос обеспечения жильем детей-сирот.

- В нашем крае жилые помещения предоставляются сиротам за счет строительства или покупки готового жилья, а также благодаря получению социальной выплаты. Только в 2021 году региональным правительством передано 242 квартиры, а в текущем - уже 257. Серьезный прирост обеспечивается за счет внедрения механизма соцвыплаты, - рассказал Михаил Дегтярев.

Для реализации права на жилье детей-сирот, еще не получивших квартиру, было внесено предложение внести изменения в законодательство и создать площадку для обсуждения на федеральном уровне. В рамках встречи также обсудили и проблему обманутых дольщиков - вопрос расселения граждан лично контролируется главой края.

На встрече подняли вопрос поддержки вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР и Украины. Губернатор предложил сократить сроки согласования документов на предоставление жилья для беженцев - в пунктах временного размещения они могут жить 180 дней, в то время как рассмотрение документов на жилье может занимать около года.

Татьяна Москалькова предложила включить новых граждан России в программу «Дальневосточный гектар». На данный момент у людей, оформляющих землю в собственность, появляется проблема с ее разделением. Омбудсмен предложила обратить внимание на вопросы закрепления собственности на землю в рамках программы.

Жители края, добровольно принимающие участие в СВО, получают единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей. Также детей таких граждан будут принимать в детсады, и на бюджет в вузы вне очереди.

В рамках встречи обсудили и вопросы местного значения - строительство очистных сооружений в Вяземском и развитие рабочего поселка Многовершинный за счет реализации новых инвестпроектов.

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