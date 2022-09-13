В Хабаровске будут выпускать дома по цене от 25 тысяч рублей за квадрат Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский завод ЖБИ-4 запустит производство домокомплектов для частных домов. Этот проект позволит ежегодно вводить 50 тысяч квадратных метров жилья к 2023 году. На предприятии планируют запустить две производственных линии.

Предприятие активно участвует в строительной деятельности края и расширяет свое производство. В 2020 году на заводе начали масштабное обновление. В июне 2022 года ввели в эксплуатацию новую газовую котельную - это позволит снизить себестоимость продукции.

- Предприятие готовится к участию в реализации флагманского проекта «Дом дальневосточника». Сегодня в формовочном цехе завода мы видели работу двух универсальных стендов для формирования перекрытия и стены панели. Стенды были установлены в ходе первого этапа модернизации завода. На этой линии уже начали производить домокомплекты многоэтажных и малоэтажных индивидуальных жилых домов, - рассказал Олег Сутурин, министр строительства Хабаровского края.

На данный момент ведутся работы по подбору земельных участков и разрабатываются типовые проекты. Один из таких участков определен в селе Мичуринское.

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