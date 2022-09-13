Жительница Хабаровска проведет более трех лет в колонии за грабеж Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Находясь во дворе дома на Некрасова, 39-летняя женщина увидела, как школьница открывает дверь подъезда ключом, и пошла вслед за ней. Девочка забыла запереть дверь в квартиру, и злоумышленница без труда проникла в чужое жилище.

Женщина сразу начала рыться по шкафам в поисках ценных вещей. Девочка вышла на шум, и увидев незнакомую женщину, позвала старшую сестру и начала снимать происходящее на телефон. Подсудимая сбежала, успев найти и забрать ювелирные украшения на сумму в восемь тысяч рублей.

- Задержали женщину сотрудники отдела полиции №7 УМВД России по городу Хабаровску на следующий день. Ювелирные изделия она успела сдать в ломбарды, а полученные деньги потратить на собственные нужды, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Ранее подсудимую привлекали к уголовной ответственности за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Жительница Хабаровска вышла из колонии в апреле прошлого года. Постоянного места жительства и источника дохода у нее не было.

На женщину завели уголовное дело по статье «Грабеж». Подсудимая признала вину и содействовала следствию. На время следствия и суда женщину взяли под стражу. Ей назначили наказание в виде трех лет и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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