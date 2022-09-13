В Комсомольске-на-Амуре столкнулись две иномарки Фото: ГИБДД Комсомольска-на-Амуре

13 сентября около 8:50 в Комсомольске-на-Амуре 39-летний водитель автомобиля Toyota Vitz ехал по Магистральному шоссе с улицы Гагарина в сторону Дикопольцева.

В районе дома №41 по Магистральному шоссе водитель выбрал скорость, не позволяющую контролировать движение транспортного средства, в результате чего не справился с управлением и совершил столкновение с транспортным средством Honda-HR-V, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Комсомольска-на-Амуре.

Автомобилем марки Honda-VR-V управляла 29-летняя женщина, ехавшая во встречном направлении. В результате столкновения Honda-VR-V наехала на стоящую рядом иномарку Toyota Mark-2. Оба водителя получили незначительные травмы, им назначили амбулаторное лечение.

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