Всероссийский туристический форум пройдет в Хабаровске Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В Хабаровске готовятся к проведению Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток». На данный момент уже определили основных спикеров и модераторов дискуссионных площадок. Форум посетят представители министерств, занимающихся туристической отраслью в крае, представители индустрии гостеприимства, крупные туркомпании, инвесторы и тревел-блогеры.

- Сегодня основной акцент в отрасли - это, конечно же, внутренний туризм. На развитие этого направления значительное влияние оказали пандемия, закрытые границы, перебои с международным авиасообщением, - рассказала Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.

На мероприятие зарегистрировались более 360 человек. Принять участие в деловой программе можно как в очном, так и в дистанционном форматах. В «нулевой» день форума, который состоится 21 сентября, пройдет онлайн-марафон «Отдыхаем в Хабаровском крае - 2022». На нем продемонстрируют лучшие туристские продукты и новинки краевого туристического рынка.

23 и 24 сентября в Хабаровске также пройдет Фестиваль воздушных змеев. На набережной адмирала Невельского проведут мастер-классы и прозвучат треки от приглашенного диджея. Вдоль набережной откроются туристические и сувенирные лавки и «Улица районов края».

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