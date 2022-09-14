Хабаровский «Амур» обыграл «Куньлунь» со счетом 2:1 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду наша хоккейная команда вышла на лед против китайского «Куньлуня». Матч прошел на стадионе «Платинум Арены». «Тигры» вырвались вперед уже со второй минуты, когда Ярослав Лихачев забросил первую шайбу в ворота. На 44-й минуте соперники сравняли счет благодаря Джейку Челиосу. Но на 53-й минуте хабаровчане снова заняли лидерство. Победу команде принес Игорь Руденков. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Амура».

Для «Куньлуня» поражение стало пятым подряд. Команда занимает десятое место в Западной конференции. Следующим соперником пекинских хоккеистов станет ХК «Сочи». Они сыграют 16 сентября.

«Амур» одержал третью победу в сезоне. Команда занимает третье место в таблице Восточной конференции. На ее счету шесть баллов. Уже 15 сентября «тигры» примут на домашней арене «Металлург».

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