Заправлял кальян духами? Хабаровчанин получил срок за грабеж

Суд приговорил грабителя из Хабаровска к колонии строгого режима Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

35-летний мужчина из Хабаровска был осужден за серию грабежей, совершенных в магазинах Кировского и Краснофлотского районов. В торговой точке на Профессора Даниловского он украл флакон туалетной воды стоимостью 5,5 тысячи рублей, ловко достав его из упаковки и незаметно убрав в карман. В магазине на Серышева мужчина дождался, пока продавец отвлечется, и вынес кальян за 14 тысяч. Через неделю он вернулся в магазин табачной продукции и украл еще один кальян стоимостью 10,5 тысячи рублей.

- Награбленное хабаровчанин продавал случайным прохожим. Вырученные деньги он тратил на алкоголь, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полиция задержала мужчину и поместила под стражу. Не него завели уголовное дело по статье о грабеже. Выяснилось, что раньше он привлекался к ответственности за подобные преступления, кражи и нападения. В ходе следствия подозреваемый признал вину и помогал в расследовании. Дело было передано в суд. Обвиняемого приговорили к трем годам колонии строгого режима.

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