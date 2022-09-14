Суд обязал администрацию Хабаровска привести в порядок три автобусные остановки Фото: Прокуратура Хабаровского края

Сотрудники прокуратуры Железнодорожного района проверили состояние автобусных остановок. Выяснилось, что некоторые из них находятся в плохом состоянии. Они не отвечают установленным нормам и небезопасны для хабаровчан.

- Автобусные остановки «Осиновая», «Училище №9», «Питомник Лукашова» не соответствуют предъявляемым требованиям. Они не оборудованы павильонами, отсутствуют урны, не нанесена дорожная разметка, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Результаты проверки были переданы в суд. Прокурор выдвинул требование возложить обязанности по обустройству остановок на администрацию Хабаровска. Суд удовлетворил иск, но решение пока не вступило в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.