Прокуратура Амурска помогла 90-летнему ветерану труда восстановить жилищные права Фото: Анатолий ЖДАНОВ

90-летний житель поселка Лесной, который расположен в Амурском муниципальном районе, обратился в прокуратуру с заявлением. Мужчина рассказал, что его дом находится в аварийном состоянии. Прокуратура провела проверку соблюдения администрацией Амурского района жилищных прав заявителя.

- Оказалось, что дом, где проживает заслуженный труженик и ветеран труда со своей семьей, находится в плачевном состоянии. Крыша нуждалась в капремонте. Нужно было заменить брусья по всему периметру здания. Но администрация района ничего не делала, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

В Амурский городской суд был направлен иск с требованием обязать администрацию провести необходимые работы. Судья удовлетворил требования, благодаря чему ремонт кровли в доме заявителя был выполнен, а жилищные права мужчины восстановлены.

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