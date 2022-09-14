Хабаровск погрузится во тьму: 44-миллионный долг УК может обернуться массовым отключением света

Жители Хабаровска могут остаться без света из-за 44-миллионного долга управляющих компаний Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управляющие компании (УК - прим. ред.) Хабаровска накопили долг почти в 44 миллиона рублей за потребленную электроэнергию. Это ставит под угрозу комфорт жителей краевой столицы. За огромную задолженность ПАО «ДЭК» может прибегнуть к крайним мерам, чтобы возместить убытки. Тысячи домов могут остаться без света, если ситуация не изменится.

- В Хабаровске пять управляющих компаний, которые попали в антирейтинг. Долг ООО УК «Кировский» составляет 14,8 миллиона рублей, МУП Хабаровска «УО МКД» - 20,5 миллиона, ООО «ВЕРТИКАЛЬ» - 5,3 миллиона, ООО «УК «АСИ-ЖКХ» - 3,2 миллиона. Сумма задолженности составила 43,812 миллиона рублей, - рассказали в ПАО «ДЭК» - «Хабаровскэнергосбыт».

Управляющие компании грубо нарушают установленные законом лицензионные требования и обязательства, ставя под сомнение распределение денег, получаемых от хабаровчан. В отношении нарушителей энергетики вынуждены применить процедуру принудительного взыскания. Игнорируя законы и условия договоров, УК могут лишиться лицензии на осуществление своей деятельности.

Для жителей краевой столицы сложившаяся ситуация грозит массовыми отключениями света. Причиной этому могут стать аварийные ситуации на объектах энергоснабжения, так как за деньги плательщиков коммуналки поддерживается работа оборудования и выполняется его ремонт.

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