Ремонт дворов и работа трамваев: Александр Жорник ответил на важные вопросы комсомольчан

Мэр Комсомольска рассказал о судьбе проекта «1000 дворов» и работе трамваев в городе Фото: ЦУР Хабаровского края

13 сентября глава Комсомольска Александр Жорник вышел в прямой эфир, во время которого ответил на вопросы жителей о программе ремонта дворов и судьбе трамваев в городе.

- Приблизительно в ноябре будет опять объявлено рейтинговое голосование за дворы, которые отремонтируют в рамках нацпрограммы. Только активность жителей повысит шансы попасть в программу, - сказал глава Комсомольска.

Александр Жорник также объяснил причину остановки работы трамваев в Городе юности.

- Движение было остановлено в 2018 году. У предприятия МУП «Трамвайное управление» было около 56 миллионов долга. Город в одиночку с этой проблемой не справится. Сейчас задолженность практически отсутствует. Предприятие сохранено, но есть проблемы с инфраструктурой, путями и контактной сетью. Это большие затраты.

По словам мэра, администрация города полностью выполняет задачу по сохранению предприятия.

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