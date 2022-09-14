В населенных пунктах Хабаровского края проводят Интернет Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае реализуют губернаторскую инициативу «Край инноваций и новых возможностей». Связь улучшили в Эльге, Соколовке и в Вострецово.

Связь в районах провели в рамках регионального проекта «Цифровое равенство». К 2030 году в поселках и селах Хабаровского края с численностью населения от 100 человек проведут интернет. Также ведут работы по проведению LTE в населенные пункты, где проживают более 1000 человек. Так, 4G уже появился в поселке Циммермановка.

- В этом месяце скоростной интернет пришел в село Арсеньево Нанайского района. Всего в 2022 году будут охвачены 14 населенных пунктов. Среди них и те, где есть пока только стандарт 2G, - сообщил Алексей Гусев, министр цифрового развития и связи Хабаровского края.

Проект «Цифровое равенство» - продолжение краевой инициативы «Хабаровский край на связи-2021». В рамках этой программы мобильный интернет появился в 36 поселках и селах в 2021 году.

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