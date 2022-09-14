Аттракционы Хабаровского края проходят проверки на безопасность Фото: Правительство Хабаровского края

В 2022 году в Хабаровском крае вступили в силу новые правила касательно аттракционов. Теперь их необходимо регистрировать. Поставить на учет аттракцион возможно только после проверки их технического состояния. На данный момент проверено и зарегистрировано уже 32 аттракциона. Все аттракционы в крае планируют зарегистрировать до 9 октября.

- В соответствии с техническим регламентом, в случае если аттракцион не будет зарегистрирован в срок, предприниматель не имеет права его эксплуатировать. К примеру, в этом году инспекторами гостехнадзора по обращению жителей Комсомольска-на-Амуре был выявлен незарегистрированный батут. Индивидуальному предпринимателю запретили его эксплуатацию, после чего аттракцион демонтировали, - рассказал Олег Лотфуллин, начальник отдела государственного технического надзора главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края.

В Хабаровске тоже обнаружили нарушение - картинг на набережной не был зарегистрирован. Документы на его регистрацию подали в гостехнадзор, когда они пройдут проверку, аттракциону присвоят регистрационный знак - это планируют успеть до октября.

Владельцы аттракционов должны ежедневно проверять наличие регистрационного знака и заносить данные в журнал. Посетители парков аттракционов могут убедиться в их безопасности, проверив наличие регистрационного знака - он располагается на видном месте.

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