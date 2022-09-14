Пункт раздельного сбора мусора «Поляна» закрылся в Хабаровске Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Пункт раздельного сбора отходов работал на парковке торгового центра на Ленинградской около двух лет, но накануне его создатели приняли решение закрыть станцию. На этой площадке хабаровчане могли сдать пластик, картон и стекло. Многие жители города осознанно подходили к вопросу переработки мусора и сортировали отходы.

За время существования пункта объемы собираемых отходов постоянно росли. Это привело к тому, что площади станции перестало хватать. Не получалось и обеспечить перевозку мусора до пунктов переработки. Из-за этого было принято решение о закрытии площадки. Ее создатели сейчас подыскивают новое место для открытия сортировочного пункта.

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