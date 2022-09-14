Расходы Хабаровска превысили доходы почти на миллиард рублей в 2022 году

Расходы Хабаровска превысили доходы почти на миллиард рублей Фото: Администрация Хабаровска

В мэрии состоялось заседание комитета гордумы по бюджету, финансам и экономическому развитию.

- Доходы в бюджет Хабаровска в 2022 году увеличились на 1,64 миллиарда рублей. На долю налогов приходится 371,3 миллиона (в основном это единый сельскохозяйственный налог), неналоговые доходы - 79,4 миллиона, межбюджетные трансферты - 1,19 миллиарда рублей, из которых больше 750 миллионов ушло на оплату труда педагогов, - сказал Максим Бойков, замдиректора финансового департамента администрации Хабаровска.

Расходы выросли на 1,69 миллиарда рублей. Основные траты пришлись на покупку троллейбусов и спецтехники, обслуживание электротранспорта, закупку оборудования в образовательные учреждения города.

Общая сумма доходов в 2022 году составляет 19,12 миллиарда рублей, а расходов - 20,66 миллиарда. Дефицит городской казны достиг 947 миллионов, что пропорционально 9,1%.

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