В Хабаровском крае идет ремонт легкоатлетического манежа Фото: Правительство Хабаровского края

На стадионе имени Ленина в Хабаровске завершаются ремонтные работы в легкоатлетическом манеже. В рамках работ, впервые с постройки манежа, здесь заменили покрытие беговых дорожек - обновили шесть дорожек по 100 метров и две по 200 метров. Также на секторах для прыжков в длину и в высоту появилась новая разметка, проведен косметический ремонт ядра манежа, трибун, судейских помещений и раздевалок.

Почти все материалы, которые использовали для ремонта, произведены в России. Резиновая крошка для беговых дорожек была произведена на Дальнем Востоке, а краска - в Ростове-на-Дону. В манеже также улучшили системы пожарной безопасности.

В ноябре новые дорожки проверят на прочность на соревнованиях «Старты надежд», в которых примут участие спортсмены в возрасте до 16 лет. А в первой трети декабря в обновленном манеже начнут тренироваться хабаровские легкоатлеты.

- Конечно, новое покрытие должно значительно улучшить качество тренировок наших спортсменов. А это, в свою очередь, приведет к росту спортивных результатов, - сказал Александр Лавров, президент краевой федерации.

Легкоатлетический манеж построили в 1987 году. Он является единственным сооружением на Дальнем Востоке, где можно проводить масштабные соревнования и тренировки по легкой атлетике, спортивным играм и единоборствам. В течение года в манеже занимаются более 39 тысяч человек.

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