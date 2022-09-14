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Общество14 сентября 2022 2:32

Хабаровские школы частично переходят на электронные учебники

Учителя просят детей скачать книги из интернета
Александра ЯВИЩЕНКО
Хабаровские школы частично переходят на электронные учебники

Хабаровские школы частично переходят на электронные учебники

Фото: Евгения ГУСЕВА

В августе министр просвещения России Сергей Кравцов сделал заявление о том, что заменять бумажные учебники электронными правительство не собирается. При этом был утвержден список рекомендованных пособий, которые можно скачать в интернете. Учитывая, что запрета на электронные учебники не было, хабаровские школы решили частично заменить обычные книги.

- В Хабаровском крае обеспеченность учебниками для реализации программ общего образования составляет 100% за счет средств краевого бюджета. Использование электронных учебников допускается по предметам физическая культура, музыка, изобразительное искусство, технология, по которым домашние задания с использованием учебника не задаются, - рассказали «КП» - Хабаровск» в минобрнауки края.

В городских пабликах родители детей начали активно обсуждать эту тему. Одни пользователи видят в использовании электронных учебников преимущества - один гаджет вместо кипы книг, которые детям приходится носить в школу каждый день. Другие против цифрового формата обучения, так как это может отразиться на здоровье ребенка, приведет к лишним тратам на покупку электроники, оплату доступа в интернет и прочего.

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