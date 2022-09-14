Хабаровские школы частично переходят на электронные учебники Фото: Евгения ГУСЕВА

В августе министр просвещения России Сергей Кравцов сделал заявление о том, что заменять бумажные учебники электронными правительство не собирается. При этом был утвержден список рекомендованных пособий, которые можно скачать в интернете. Учитывая, что запрета на электронные учебники не было, хабаровские школы решили частично заменить обычные книги.

- В Хабаровском крае обеспеченность учебниками для реализации программ общего образования составляет 100% за счет средств краевого бюджета. Использование электронных учебников допускается по предметам физическая культура, музыка, изобразительное искусство, технология, по которым домашние задания с использованием учебника не задаются, - рассказали «КП» - Хабаровск» в минобрнауки края.

В городских пабликах родители детей начали активно обсуждать эту тему. Одни пользователи видят в использовании электронных учебников преимущества - один гаджет вместо кипы книг, которые детям приходится носить в школу каждый день. Другие против цифрового формата обучения, так как это может отразиться на здоровье ребенка, приведет к лишним тратам на покупку электроники, оплату доступа в интернет и прочего.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.