Машина в заборе: авария в частном секторе Хабаровска шокировала местных жителей

Машина такси снесла забор частного дома в Хабаровске на улице Деповской Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

14 сентября примерно в 14:30 в Хабаровске случилось ДТП в частном секторе. Машина такси «Тойота Аксио» и «Тойота Приус Альфа» не поделили узкую дорогу в тихом районе города. От сильного удара такси отбросило в сторону, где оно влетело в забор частного дома на Деповской, 18. Ограждение из тонкого металла не выстояло под натиском легковушки.

- В аварии никто не пострадал. Сотрудники автоинспекции сейчас занимаются оформлением ДТП, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Саблева, инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску.

Обстоятельства и детали аварии устанавливаются.

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