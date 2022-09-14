Жителю Хабаровского края грозит до 10 лет тюрьмы за выращивание запрещенных растений Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В июле этого года сотрудники МВД России задержали ранее судимого 36-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре. На его дачном участке обнаружили запрещенные растения.

Полицейские изъяли у мужчины 21 куст конопли, которую он растил в теплице. В сарае мужчина хранил уже собранный урожай - его нашли в коробке и пакете в хозяйственном помещении. Общее количество собранного и высушенного растения составило более 260 граммов. Обвиняемый рассказал, что выращивал коноплю для себя.

- Расследование уголовного дела, возбужденного по статьям «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» и «Незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства», завершено, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Максимальное наказание за совершенное преступление - до десяти лет лишения свободы. С обвиняемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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