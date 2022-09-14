В Хабаровске прошло заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека Фото: Антон ШЕВЧЕНКО

Михаил Дегтярев принял участие в расширенном заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека в ДФО. Почетными гостями совещания стали федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова и заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

На встрече обсудили оказание поддержки вынужденным переселенцам из Украины и работу с лицами, находящимися в местах принудительного содержания.

- Замечу, как бы эффективно и слаженно не работала государственная система, всегда будут проблемы, требующие вовлеченности уполномоченных по правам человека. Именно омбудсмены, ввиду своего особого правового статуса, выполняют посредническую функцию между государством и обществом. Актуализируют вопросы, волнующие население, предлагают конструктивные решения с позиции гуманизма, - сказал Михаил Дегтярев.

Должность омбудсмена в крае была организована 15 лет назад, и за это время структура доказала свою эффективность и востребованность. В расширенном заседании приняли участие девять членов Координационного совета уполномоченных по правам человека в ДФО, омбудсмены из 15 субъектов страны и представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, организаций и общественных объединений.

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