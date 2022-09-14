Табличку с QR-кодом в память о Зое Космодемьянской открыли в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
В торжественном открытии таблички приняли участие школьники, работники комитета по управлению Краснофлотским районом и Виктор Петров, и. о. районного Совета ветеранов.
- В октябре 1941 года Зоя Космодемьянская добровольно ушла в отряд партизан. Через месяц в деревне Петрищево при выполнении задания ее схватили фашисты. Несмотря на пытки и издевательства палачей, она не выдала товарищей. 29 ноября отважную девушку казнили, - рассказал школьникам Виктор Петров.
Историю о жизни и героизме Зои Космодемьянской можно узнать при помощи смартфонов. Для этого нужно отсканировать QR-код и перейти по появившейся ссылке.
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