Весь дом заполнил дым: замыкание проводки привело к пожару в центре Хабаровска

Многоквартирный дом загорелся на улице Карла Маркса в Хабаровске 14 сентября Фото: Николай ХИЖНЯК

14 сентября в 11:23 в спасательную пожарную службу города поступил вызов. Очевидцы рассказали, что в доме №124 на Карла Маркса возник пожар. Подъезды и квартиры заполонил густой черный дым. На вызов выехали 18 пожарных на четырех спецмашинах.

- Когда спасатели приехали по адресу, они нашли источник огня. Оказалось, что в подвале дома замкнуло проводку. От проводов шли густые клубы дыма, огонь успел распространиться на один метр, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

До прибытия пожарных свои квартиры покинули 22 жильца. Спасатели убедились, что угрозы жизни людей нет. Огонь локализовали в 11:52, а в 12:14 пожар был потушен. Пострадавших нет. Сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России устанавливают детали случившегося.

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