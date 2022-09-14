Предприниматели Хабаровского края обсудили с представителями правительства проблемы бизнеса Фото: Правительство Хабаровского края

В министерстве экономического развития Хабаровского края прошел круглый стол, на котором обсудили проблемы, препятствующие развитию бизнеса в регионе. В обсуждении приняли участие предприниматели, представители деловых объединений, федеральных и краевых контрольно-надзорных служб и ведомств.

Мероприятие организовали по распоряжениям полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Предприниматели края поддержали идею организации диалога между властью и бизнесом.

- Сегодня мы рассмотрим те системные проблемы, которые требуют решений на федеральном уровне. Очень важно, чтоб мы не просто зачитали и заслушали информацию, а изложили ее в форме конкретных аргументированных предложений, подкрепленных статистикой и аналитикой, - отметил Андрей Веретенников, советник губернатора, выступающий в качестве модератора круглого стола.

Представители бизнеса не в первый раз делятся проблемными вопросами с правительством края. С весны этого года уже решили ряд проблем предпринимателей - снизили процентные ставки по кредитам и займам, запустили решение вопроса по предоставлению налоговых льгот и грантов социально ориентированному бизнесу.

Немало вопросов все еще нуждается в решении. К ним относятся затянутость процедур в сфере строительства и технологического подключения объектов к электросетям.

Бизнес-омбудсмен Олег Герасимов озвучил проблему назначения высоких штрафов без дифференциации по степени тяжести нарушений. Также контрольно-надзорные ведомства все еще практикуют назначение штрафов вместо предупреждений. Есть необходимость решения проблем досудебного обжалования решений, действий должностных лиц и при ввозе товаров параллельного импорта.

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