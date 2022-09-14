Тепло и солнечно будет в Хабаровске 15 сентября Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Синоптики прогнозируют теплую и солнечную погоду в Хабаровске на 15 сентября. Сегодня день пройдет без осадков, небо большую часть дня будет ясное. Сила ветра достигнет 5-10 метров в секунду.

- 15 сентября опасные метеоявления не прогнозируются, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Ночь будет немного теплее предыдущей. Температура упадет до +8. Днем столбик термометра покажет 20-22 градуса.

Ветрено с порывами до 20 метров в секунду будет в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах Хабаровского края. На остальной территории региона ожидается теплая погода без осадков.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.