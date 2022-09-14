Тепло и солнечно будет в Хабаровске 15 сентября
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Синоптики прогнозируют теплую и солнечную погоду в Хабаровске на 15 сентября. Сегодня день пройдет без осадков, небо большую часть дня будет ясное. Сила ветра достигнет 5-10 метров в секунду.
- 15 сентября опасные метеоявления не прогнозируются, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».
Ночь будет немного теплее предыдущей. Температура упадет до +8. Днем столбик термометра покажет 20-22 градуса.
Ветрено с порывами до 20 метров в секунду будет в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах Хабаровского края. На остальной территории региона ожидается теплая погода без осадков.
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