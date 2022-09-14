Жителя Хабаровска приговорили к полутора годам исправительных работ за продажу чужих гаражей Фото: Алексей БУЛАТОВ

35-летний обвиняемый неофициально работал сторожем гаражного кооператива на улице Машинистов. Он предложил двум мужчинам купить гаражи, объяснив, что якобы действует от имени владельца гаражей, который разрешил их продать.

Ничего не подозревающие мужчины согласились и отдали сторожу 30 тысяч рублей за два гаража. Подсудимый предоставил покупателям договор и копию паспорта собственника гаражей, которые, как выяснилось позже, он скачал из интернета. Никакого отношения к продаваемым гаражам мужчина не имел и с владельцами знаком не был.

- Покупатели, которые не были осведомлены о преступных намерениях подсудимого, вывезли гаражи на улицу Краснодарскую, а затем сдали на металлолом, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В одном из гаражей хранились автомобильный двигатель, генератор и электроплита, которые новые собственники гаражей тоже продали. Общая сумма ущерба составила 155 тысяч рублей.

Обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и содержание притона.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Подсудимый признался в содеянном, частично возместил ущерб и способствовал раскрытию преступления. Ему назначили наказание в виде одного года и шести месяцев исправительных работ.

Ранее стало известно, что неофициально устроенный сторож гаражного кооператива продал два гаража на сумму 30 тысяч рублей. Мужчина сказал покупателям, что действует от имени владельца гаражей.

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