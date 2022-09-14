Назвался полицейским: пенсионерку из Комсомольска обманули на 2,9 миллиона рублей

Подставной полицейский вынудил женщину отдать почти три миллиона рублей в Комсомольске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

70-летняя комсомольчанка обратилась в полицию с заявлением о краже денег. Доверившись лжеполицейскому, она потеряла все свои накопления.

Пенсионерке позвонили с незнакомого номера. Девушка на другом конце назвалась сотрудницей банка. Она рассказала шаблонную историю о том, что кто-то пытается снять деньги со счетов клиентки. Для пущей убедительности она добавила, что по этому поводу с женщиной свяжется сотрудник полиции и сам все расскажет.

Совсем скоро телефон зазвонил снова. Мужчина сообщил, что сейчас ведется расследование уголовного дела о мошенничестве, в котором комсомольчанка выступает в роли потерпевшей. Он рекомендовал пенсионерке следовать инструкциям, чтобы сохранить свои деньги. Она так и поступила: сняла все сбережения и в течение трех дней переводила средства на счета, которые ей продиктовал «полицейский». Общая сумма составила 2,9 миллиона рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Проводится розыск причастных к преступлению, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Правоохранители простят быть бдительными жителей города и не переводить деньги на сторонние счета. При подобных ситуациях нужно сразу обращаться в полицию.

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