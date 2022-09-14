У жительницы Хабаровска украли более 50 тысяч рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полицию с заявлением о краже обратилась жительница Индустриального района. С ее банковской карты неизвестный похитил 57 тысяч рублей.

Накануне женщина собрала у себя дома гостей и устроила застолье с крепкими напитками. Один из гостей попросил у нее телефон, якобы чтобы сделать срочный звонок, после чего быстро покинул квартиру.

Подозреваемого задержали - им оказался 21-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Получив телефон потерпевшей, он перевел деньги с банковского приложения на карту знакомой, после чего снял их в банкомате. Деньги он потратил на личные нужды.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Обвиняемого заключили под стражу, на данный момент сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о его возможной причастности к другим преступлениям.

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