Дольщики одного из долгостроев в Хабаровске получат ключи от своих квартир Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске вводят в эксплуатацию дом на 90 квартир. Объект застройщика ООО «СК ДоМострой» считался потенциально проблемным - сроки сдачи жилого дома сдвигали четыре раза. Благодаря минстрою и надзорным органам стройку все же завершили.

Дом на Весенней начали строить в 2017 и планировали закончить в 2020, но застройщик регулярно продлевал разрешение на строительство. Причиной этому были слабая организация строительно-монтажных работ, дефицит рабочих, а на завершающей стадии - проблемы с финансированием.

- Минстроем края совместно с представителями надзорных органов проводились практически еженедельные выезды на проблемные объекты, в том числе на этот. Кроме этого минстрой оказал помощь застройщику в урегулировании вопроса с собственником земельного участка, на котором были проложены инженерные коммуникации дома. Все это позволило подготовить дом к сдаче в эксплуатацию, - рассказала Наталья Ли, заместитель министра строительства Хабаровского края по экономическим вопросам.

Скоро дольщики получат ключи от своих квартир. Минстрой Хабаровского края и представители надзорных органов прикладывают максимальные усилия для того, чтобы строительные объекты не переходили в разряд проблемных - в настоящее время в реестр таких объектов входит 16 домов.

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