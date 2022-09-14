Сергей Кравчук: Большой вклад в развитие спорта в Хабаровске вносят меценаты

Мэр Хабаровска посетил детский центр плавания "Виктория" Фото: Администрация Хабаровска

Центр детского плавания «Виктория» расположен в поселке имени Горького, 21. Последние два года здесь обучают юных спортсменов. Сергей Кравчук приехал в комплекс, чтобы встретиться с президентом Хабаровской федерации плавания Валерием Шардаковым, и. о. председателя гордумы Юрием Ягодиным, рекордсменом мира по плаванию Зауром Закраиловым из Чеченской республики.

- Огромная благодарность меценатам, которые вносят большой вклад в развитие плавания в Хабаровске. Центр «Виктория» был построен за деньги инвестора. Сюда каждый день приходят около 50 молодых мам с грудничками, дети с инвалидностью. Плавание помогает им в реабилитации, - сказал Сергей Кравчук.

Профессиональный пловец Заур Закраилов отметил, что было бы хорошо распространять опыт таких учреждений и возводить похожие комплексы по всей России.

- Городская администрация предоставила помещение для занятий плаванием. Мы привели его в порядок, установили бассейны. Теперь мы можем воспитывать своих чемпионов с юных лет, - сказал Валерий Шардаков.

Участники встречи отметили, что интерес к плаванию в последнее время растет. Больше 2,5 тысячи человек посещают бассейны, которых сейчас в Хабаровске около 30.

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