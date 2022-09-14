Шоу «Арсеньев LIVE» пройдет в Хабаровске в эти выходные

Гостей мероприятия ждет кинопоказ, концерт и салют
Фото: Иван МАКЕЕВ
В субботу, 17 сентября, в 15:30 на площади Ленина в Хабаровске начнется мультимедийное шоу «Арсеньев LIVE». На главной площади города в этот день покажут фильм «Дерсу Узала», концерт и продемонстрируют 3D-mapping-проекцию. Телеканал «Губерния» будет вести трансляцию мероприятия, также ее можно будет посмотреть в режиме онлайн.
- «Арсеньев LIVE» приурочено к 150-летию со дня рождения великого исследователя. Жители и гости краевой столицы «пройдут» тропами Арсеньева, увидят важные события жизни Владимира Клавдиевича. Это уникальный опыт, который необходимо пережить лично, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.
На сцене выступят квартет виолончелистов Rastrelli Cello Quartet, рок-группа «Двадцать», скрипач-виртуоз Родион Петров и многие другие. Хедлайнером фестиваля станет бывший участник группы «Парк Горького» Александр Маршал.
В завершение праздника гостям мероприятия покажут трехмерную проекцию с сопровождением светового шоу и музыки. В 22:22 начнется салют.
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