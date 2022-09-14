Победители архитектурного конкурса определят концепцию Амурского бульвара в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице объявлен конкурс на разработку концепции благоустройства Амурского бульвара - одной из главных пешеходных зон города.

- В связи с необходимостью реконструкции бульвара принято решение о проведении архитектурного конкурса, - сказала Мария Мельникова, представитель городского департамента архитектуры.

С 14 сентября по 30 октября пройдет этап разработки проектов. Прием их начнется 1 ноября в департаменте архитектуры, строительства и землепользования администрации города (Дикопольцева, 17, кабинет №402). Когда комиссия рассмотрит все предложения, будет названа тройка призеров. Оценивать работы будут по нескольким критериям: анализ транспортных и пешеходных связей, оригинальность архитектурно-композиционного решения, детализация и другим.

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