В Хабаровске потушили пожар в пятиэтажке
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На Карла Маркса напротив торгового центра «Али» загорелась пятиэтажка. Сообщение о возгорании поступило в экстренную службу приблизительно в 11:30. Из подвала дома по адресу Карла Маркса, 124 валил дым.
Очевидцы рассказали, что гарь имела запах горелой изоляции. Дым быстро поднялся вверх по лестничным пролетам. 22 человека, которые находились в этот момент в доме, смогли эвакуироваться самостоятельно.
- Очаг возгорания был обнаружен в подвале, в одной из подсобок. Горел замкнувший электрокабель. В длину пламя охватило токоведущие жилы приблизительно на метр, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Возгорание ликвидировали спустя 50 минут после звонка в пожарную службу, в пожаротушении участвовали 18 человек и четыре единицы техники. Пострадавших нет.
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