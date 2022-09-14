В Хабаровске потушили пожар в пятиэтажке Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Карла Маркса напротив торгового центра «Али» загорелась пятиэтажка. Сообщение о возгорании поступило в экстренную службу приблизительно в 11:30. Из подвала дома по адресу Карла Маркса, 124 валил дым.

Очевидцы рассказали, что гарь имела запах горелой изоляции. Дым быстро поднялся вверх по лестничным пролетам. 22 человека, которые находились в этот момент в доме, смогли эвакуироваться самостоятельно.

- Очаг возгорания был обнаружен в подвале, в одной из подсобок. Горел замкнувший электрокабель. В длину пламя охватило токоведущие жилы приблизительно на метр, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Возгорание ликвидировали спустя 50 минут после звонка в пожарную службу, в пожаротушении участвовали 18 человек и четыре единицы техники. Пострадавших нет.

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