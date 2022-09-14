Одаренным детям и талантливой молодежи Хабаровского края будут выплачивать стипендию Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровске прошло торжественное вручение свидетельств о назначении стипендий одаренным детям и талантливой молодежи за успехи и выдающиеся результаты в культуре и искусстве. Михаил Дегтярев принял участие в торжественной части и вручил выдающимся ученикам награды
30 лучших учеников школ искусств Хабаровского края и студентов краевого колледжа искусств в течении года будут получать стипендию за достижения в развитии культуры.
- Поддержка юных талантов – наш приоритет. Ежегодно в крае проводятся конкурсы и фестивали детского творчества, более 10 тысяч ребят обучаются в школах искусств. Сегодня здесь присутствуют лауреаты всероссийских и международных конкурсов, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.
Михаил Дегтярев также поблагодарил педагогов и руководителей учреждений. Торжественная церемония завершилась концертом.
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