Жителю Хабаровского края вручили благодарственное письмо за помощь в поимке преступника Фото: УМВД России по Хабаровскому краю
В полицию района имени Лазо обратился собственник дачного дома и сообщил о краже. Мужчина рассказал, что из его дома пропали аккумулятор, генератор и бензопила. Общая сумма ущерба составила около 25 тысяч рублей.
Сотрудники полиции опросили владельцев соседних участков, известно ли им что-нибудь о случившемся. Один из граждан, работающих на данной территории, рассказал, что накануне видел подозрительного человека. Он описал внешность и транспортное средство незнакомца, благодаря чему подозреваемого задержали.
Похитителем чужого имущества оказался 24-летний безработный хабаровчанин. Он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение краж имущества. Задержанный рассказал, что они вместе с приятелем приехали в поселок навестить знакомых. По пути обвиняемый попросил друга остановить машину и проник в чужой дом. Похищенные вещи парень сдал в комиссионку, а вырученные деньги потратил на продукты и спиртное. Все похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.
- Возбужденно уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
С обвиняемого взяли подписку о невыезде. Местному жителю, оказавшему содействие в розыске подозреваемого, вручили благодарственное письмо от имени руководства районного отдела полиции.
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