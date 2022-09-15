Жители Хабаровска могут улететь в Якутск и Иркутск за полцены
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Представители компании S7 Airlines рассказали о начале осенней распродажи авиабилетов. Скидки на некоторые маршруты на 2022-2023 год достигают 50%. Предложение будет действовать с 14 по 16 сентября. В эти дни можно будет купить билеты с датой вылета после 19 сентября.
- Стоимость перелета между Иркутском и Хабаровском составит 6 592 рубля. Из Хабаровска в Якутск - 4 542 рубля, - рассказали в пресс-службе авиакомпании.
За перелеты участники программы лояльности S7 Priority получат мили. Их можно будет потратить на покупку билетов и дополнительные услуги в полете.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru