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Общество14 сентября 2022 23:03

Заболеваемость туберкулезом в Хабаровском крае в два раза выше среднероссийского показателя

Об этом сообщила Федеральная служба государственной статистики
Александра ЯВИЩЕНКО
Заболеваемость туберкулезом в Хабаровском крае в два раза выше среднего показателя по стране

Заболеваемость туберкулезом в Хабаровском крае в два раза выше среднего показателя по стране

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Росстат обнародовал статистику по заболеваемости туберкулезом в России в январе-мае 2022 года. Хабаровский край, хоть и не занимает худшую позицию, но все же выделяется на фоне других регионов. По данным ведомства, здесь регистрируются новые случаи заражения в 2,1-3,1 раза чаще, чем в среднем по стране. Похожие показатели в Республике Тыва, Приморском крае, Кемеровской области и ЕАО.

Самая высокая заболеваемость туберкулезом на 100 тысяч человек населения зафиксирована в Чукотском автономном округе. Здесь было выявлено в 4,1 раза больше новых случаев, чем в среднем по России.

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