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Общество14 сентября 2022 23:19

Дачникам рассказали правила подготовки участков к зиме после паводков в Хабаровске

Застой воды может негативно отразиться на урожайности в следующем году
Александра ЯВИЩЕНКО
Дачникам рассказали правила подготовки участков к зиме после паводков в Хабаровске

Дачникам рассказали правила подготовки участков к зиме после паводков в Хабаровске

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

До начала холодов дачникам предстоит подготовить свои участки к следующему сезону. Ситуацию усложнили паводки, подтопившие грядки хабаровчан. Застой воды может привести к снижению урожайности в следующем году.

- В первую очередь важно просушить почву. Для этого необходимо профилировать землю: прорыть дренажные канавы по всему периметру участка и между посадочными рядами, поднять грядки. Чтобы влага лучше уходила, а земля проветривалась, можно перекопать свободные участки огорода, - рассказали в краевом Россельхознадзоре.

Когда вода сойдет, не рекомендуется использовать минеральные удобрения. Они могут привести к новым заболеваниям урожая. Растения и так пострадали от избытка влаги и нехватки воздуха. Для профилактической обработки кустарников и деревьев будет не лишним провести аэрацию. Для этого вилами нужно аккуратно сделать несколько проколов почвы у корней растений.

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