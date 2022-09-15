Дачникам рассказали правила подготовки участков к зиме после паводков в Хабаровске Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

До начала холодов дачникам предстоит подготовить свои участки к следующему сезону. Ситуацию усложнили паводки, подтопившие грядки хабаровчан. Застой воды может привести к снижению урожайности в следующем году.

- В первую очередь важно просушить почву. Для этого необходимо профилировать землю: прорыть дренажные канавы по всему периметру участка и между посадочными рядами, поднять грядки. Чтобы влага лучше уходила, а земля проветривалась, можно перекопать свободные участки огорода, - рассказали в краевом Россельхознадзоре.

Когда вода сойдет, не рекомендуется использовать минеральные удобрения. Они могут привести к новым заболеваниям урожая. Растения и так пострадали от избытка влаги и нехватки воздуха. Для профилактической обработки кустарников и деревьев будет не лишним провести аэрацию. Для этого вилами нужно аккуратно сделать несколько проколов почвы у корней растений.

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