Суд вынес приговор жителю Амурска за кражу двери государственного учреждения Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Амурске суд вынес приговор мужчине, который вместе со знакомым украл дверь в госучреждении. Причины своего поступка виновник не объяснил, но вину признал.

В один из вечеров, изрядно выпив, амурчанин встретился со знакомым. Мужчинам пришла в голову странная идея, и они немедленно приступили к ее реализации. Новоиспеченные преступники подошли к одному из государственных учреждений города. Подельник поддел петли отверткой, а подсудимый в это время снял двустворчатую дверь с крепления.

- Вместе с госимуществом мужчины скрылись с места преступления. Позже их личности были установлены. Амурчанин признал свою вину, помогал расследованию и вернул украденную дверь, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Уголовное дело по статье о хищении чужого имущества группой лиц передали в суд. Приняв во внимание отсутствие судимостей у обвиняемого, судья приговорил его к году исправительных работ. Из его зарплаты будет удерживаться 10% в доход государства. Соучастник кражи умер до вынесения приговора.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.