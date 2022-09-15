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Происшествия15 сентября 2022 0:22

Суд вынес приговор жителю Амурска за кражу двери государственного учреждения

Мужчине предстоит целый год расплачиваться за преступление
Александра ЯВИЩЕНКО
Суд вынес приговор жителю Амурска за кражу двери государственного учреждения

Суд вынес приговор жителю Амурска за кражу двери государственного учреждения

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Амурске суд вынес приговор мужчине, который вместе со знакомым украл дверь в госучреждении. Причины своего поступка виновник не объяснил, но вину признал.

В один из вечеров, изрядно выпив, амурчанин встретился со знакомым. Мужчинам пришла в голову странная идея, и они немедленно приступили к ее реализации. Новоиспеченные преступники подошли к одному из государственных учреждений города. Подельник поддел петли отверткой, а подсудимый в это время снял двустворчатую дверь с крепления.

- Вместе с госимуществом мужчины скрылись с места преступления. Позже их личности были установлены. Амурчанин признал свою вину, помогал расследованию и вернул украденную дверь, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Уголовное дело по статье о хищении чужого имущества группой лиц передали в суд. Приняв во внимание отсутствие судимостей у обвиняемого, судья приговорил его к году исправительных работ. Из его зарплаты будет удерживаться 10% в доход государства. Соучастник кражи умер до вынесения приговора.

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