Индивидуальное меню появилось в школах Хабаровска для детей с аллергией и диабетом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В хабаровских школах тестируют новую схему организации питания детей с диабетом и пищевой аллергией. Такая практика уже несколько лет работает в детсадах краевой столицы, а вот до учреждений среднего образования дошла только сейчас.

Спецменю разработано для тех, кто имеет медицинские показания к корректировке рациона. Чтобы получить порцию здоровой еды, нужна справка от врача. Всего в Хабаровске на диетическое питание в школах перешли 30 детей. Совсем скоро к ним присоединятся еще 200 учеников.

Диетическое питание планируется организовать во всех школах города. Как скоро это получится сделать, пока неизвестно.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.