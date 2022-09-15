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Общество15 сентября 2022 0:40

Индивидуальное меню появилось в школах Хабаровска для детей с аллергией и диабетом

Пока специальное питание ввели в нескольких учреждениях города
Александра ЯВИЩЕНКО
Индивидуальное меню появилось в школах Хабаровска для детей с аллергией и диабетом

Индивидуальное меню появилось в школах Хабаровска для детей с аллергией и диабетом

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В хабаровских школах тестируют новую схему организации питания детей с диабетом и пищевой аллергией. Такая практика уже несколько лет работает в детсадах краевой столицы, а вот до учреждений среднего образования дошла только сейчас.

Спецменю разработано для тех, кто имеет медицинские показания к корректировке рациона. Чтобы получить порцию здоровой еды, нужна справка от врача. Всего в Хабаровске на диетическое питание в школах перешли 30 детей. Совсем скоро к ним присоединятся еще 200 учеников.

Диетическое питание планируется организовать во всех школах города. Как скоро это получится сделать, пока неизвестно.

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