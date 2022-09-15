Объем незаконных рубок леса уменьшился вдвое в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Государственные лесные инспекторы Хабаровского края выявили 113 случаев незаконной рубки леса объемом три тысячи кубометров древесины с начала этого года. Это вдвое меньше, чем за тот же период прошлого года. Ущерб лесному фонду был оценен в 68,4 миллиона рублей (на 20% меньше прошлогодних показателей).

- Улучшить эффективность охраны лесов на территории края получилось благодаря дистанционному мониторингу. На его основании разрабатываются маршруты патрулирования. Также помогает новая лесопатрульная техника, купленная на средства госбюджета. Пополнение автопарка позволило увеличить количество выездов и протяженность маршрутов, - сказала Виктория Ромашова, представитель минлесхоза Хабаровского края.

Напомним, что в этом году регион получил 17 автофургонов «Соболь». Эти машины маневренные и имеют хорошую проходимость по лесной местности.

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